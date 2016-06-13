Can Dündar'a adliye önünde saldırıya 11 yıl hapis istemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya ile bazı yazarlar tarafından aylardır 'vatan haini', 'casus' iddiaları eşliğinde hedef gösterilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a MİT TIR'ları haberleri nedeniyle Erdoğan'ın da şikayetçisi olduğu davada hakkındaki kararı beklerken gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Silahlı saldırgan Murat Şahin'e 4 yıldan 11 yıla kadar, diğer 2 şüpheliye de 2 yıl 8 aydan 7 yıla kadar hapis istendi.

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın da şikayetçisi olduğu MİT TIR'ları davasında karar beklenirken Dündar'a silahlı saldırı gerçekleşmiş, Murat Şahin isimli saldırganın sıktığı kurşun NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağını sıyırmıştı. Şahin Can Dündar'a "Sen vatan hainisin" diye seslenmişti. Saldırıyı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek engellemişti.