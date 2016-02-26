İktidara yakın 8 gazete Dündar ve Gül'ün tahliyesini 1. sayfada görmedi; Star Medya "Casusluk artık serbest" dedi!

Anayasa Mahkemesi’nin "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine" dair kararının ardından özgürlüklerine kavuşan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tahliye edilmesi ve AYM kararı, iktidara yakın 8 gazetenin birinci sayfasında yer almadı. 5 gazete ise Dündar ve Gül’ün kararını birinci sayfasına taşıdı.

Erdoğan’a ilan-ı aşkıyla bilinen iş adamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Sancak Medya Grubu’na bağlı Star, Akşam ve Güneş birinci sayfalarında Dündar ve Gül’e ilişkin hak ihlali ve tahliye kararını eleştirdi. Güneş ‘’Casusluk artık serbest’’ başlığıyla manşetten verdiği AYM kararına ilişkin, ‘’AYM bu kararıyla casusluğun suç olmadığına hükmetmiş oldu’’ dedi. Akşam ‘’Can Dündar’a AYM’den jest’’ başlığını kullandığı haberi, birinci sayfada küçük bir kutu olarak okuyucularına duyurdu. Star da, AYM kararına ‘’İhanete tutuksuz yargılama yolu’’ yorumunu yaptı.

İhlas Holding’in bünyesindeki Türkiye gazetesi, ‘’Can Dündar ve Erdem Gül’e tahliye’’ diyerek anonsladığı haberinde, AYM kararının 3’e karşı 12 oyla alındığını belirtti. Albayrak Grubu’nun gazetesi Yeni Şafak, haberi gazetenin gazetenin birinci sayfasının sağ alt köşesinde ‘’Can Dündar’a tahliye yolu’’ şeklinde verdi.

17 - 25 Aralık operasyonlarından sonra dönemin Başbakan’ı Tayyip Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında medya için oluşturulan para ‘havuz’undan finanse edildiği ileri sürülen Sabah ve Takvim ile Koza İpek Holding’in elinden alınarak yönetimine kayyum atanan Bugün ve Millet, Yeni Akit, Vahdet, Diriliş Postası ve Milat, Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar ve Erdem Gül’ün tahliyesini sağlayan kararını birinci sayfasına taşımadı.

İşte gazetelerin birinci sayfaları: