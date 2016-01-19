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Can Dündar: Türkiye mülteci kampına çevrildi, Avrupa kendi değerlerini mültecilerle birlikte boğdu

Can Dündar, avukatları aracılığıyla gazetecilerin sorularını yanıtladı

19 Ocak 2016 22:06

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, The Guardian gazetesine avukatları aracılığıyla verdiği mülakatta, Avrupa Birliği'nin (AB) demokratik değerlerine ihanet ettiğini, Türkiye’nin mülteci kampına çevrildiğini söyledi. Gazetenin sorduğu sorulara yazılı cevap veren Dündar, muhabirin “Dava ne durumda?” sorusuna ise “45 gündür bir seri katil gibi tutukluyuz ve hala tam olarak neyle suçlandığımızı bilmiyoruz” şeklinde cevap verdi. Dündar, "Eğer Batı, savaştan kaçan insanlara kapılarını kapatmak amacıyla faşist bir hükümete göz yumuyorsa, mültecilerle birlikte, kendi değerlerini de aynı denizde boğmuş demektir" şeklinde konuştu.

 

"Basın sindirilmeye çalışılıyor”

 

Sorguda "MİT Tırları haberini kim sızdırdı" diye sorulduğunu bildiren Cumhuriyet yazarı, "Sahip oldukları tek kanıt benim gazeteye basılan haberim. Yani kısaca hazırladığım haberden dolayı, casusluk yaptığım iddiasıyla tutuklandım" dedi.

 

"Hapiste olmam bir nimet"

 

MİT Tırları haberinin yayınlanmasından sonraki süreci anlatan Dündar: "Erdoğan, 'MİT Tırları' haberinden iki gün sonra "'Bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmayız onu" dedi. Yine aynı gün Cumhurbaşkanı'na yakın gazeteciler de "ABD'de olsa CIA hukukla çözmezdi, öldürürdü" açıklamalarında bulundu. Diğer tüm olasıkları göz önünde bulundurarak hapiste olmamı bir nimet olarak görüyorum" dedi.

 

"Bir kişinin tutuklanmasıyla yüzlerce kişinin susturulması hedeflendi"

 

Gazeteci tutuklamalarındaki artışa dikkat çeken Dündar, bunun basını sindirmek amacıyla yapıldığını kaydetti. Dündar, "Tutuklu gazeteci sayısı ve hükümetin işlediği suçlar arasında hep doğru orantı olmuştur. Bu kez de hükümetin karıştığı kirli işleri, yolsuzluk, yasadışı silah ticaretlerini, yargısız infazları yazan ya da yazma potansiyeline sahip olan gazeteciler hedef haline getirildi. Gazeteciler diğerlerine göz dağı olarak tutuklandu. Bir kişinin tutuklanmasıyla 100 kişinin susturulması hedeflendi" diye devam etti.

 

“AB faşist bir hükümete göz yumuyor”

 

Can Dündar ayrıca, AB ile Erdoğan arasında Kasım ayında mültecilerin Avrupa'ya akımını engellemek amacıyla 3 milyar Euro konusunda uzlaşmaya varılmasını da eleştirdi. Dündar, "Eğer Batı, savaştan kaçan insanlara kapılarını kapatmak amacıyla faşist bir hükümete göz yumuyorsa, mültecilerle birlikte, kendi değerlerini de aynı denizde boğmuş demektir" şeklinde konuştu.

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