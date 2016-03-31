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Can Dündar: Kaynağım "Adımı verebilirsin" demişti, ceza riski ortadan kalktığında açıklayacağım

"AYM kararını takmayan savcılık, Berberoğlu'nu dinleyerek TBMM dokunulmazlığını da hiçe saydı"

31 Mart 2016 20:18

Yeni Şafak gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, MİT TIR'larına ait görüntülerin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tarafından verildiğini öne sürmüş, Enis Berberoğlu yaptığı açıklamada, "Eski bir gazeteci ve yeni siyasetçi sıfatıyla bu haberin tüm sorumluluğunu üstlenmeye hazırım" demişti. Can Dündar, 'gazete çalışanlarının ve aydınların "Sorumlu benim" şiarına katılan Enis Berberoğlu'na teşekkür ederek, "Savcılık, benim kitabımda yer verdiğim bir ayrıntıdan yola çıkarak o gün gazetemizi ziyaret eden CHP milletvekillerinin peşine düşmüş ve çevrede telefonu sinyal veren ismin Enis Berberoğlu olduğunu öğrenmiş. Anayasa Mahkemesi kararını takmayan savcılığın TBMM üyelerinin dokunulmazlığını da hiçe saydığını görüyoruz. Bu bilgiyi vermeden önce de kaynağımla konuşmuş, iznini almıştım. O da “İstersen adımı da verebilirsin. Gereğinde mahkemede tanıklık yaparım” demişti. Ceza riski ortadan kalktığında memnuniyetle açıklayacağım" diye konuştu.

Can Dündar'ın açıklaması şöyle:

"Bugün yandaş basında MİT TIR’ları haberini sızdıran milletvekilinin dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu olduğuna dair haberler yer aldı. Öyle anlaşılıyor ki, haberin kaynağının Fetullah Gülen cemaati olduğunu iddia eden Savcılık, benim kitabımda yer verdiğim bir ayrıntıdan yola çıkarak o gün gazetemizi ziyaret eden CHP milletvekillerinin peşine düşmüş ve çevrede telefonu sinyal veren ismin Enis Berberoğlu olduğunu öğrenmiş. Bu haberi de kendisinden önceki Fetullahçı özel yetkili savcılar gibi, mahkemeden önce havuz medyasına servis etmiş. Anayasa Mahkemesi kararını takmayan savcılığın TBMM üyelerinin dokunulmazlığını da hiçe saydığını görüyoruz.

Açıkçası gazetecinin haber kaynağını açıklamama ilkesi gereği, savcılık ve mahkeme sorgumda haberi kimden aldığımı söylemeyi reddetmiştim. Ancak ısrarla haber kaynağımın Gülen cemaati olduğunu söyleyen tetikçilere karşı, yeni çıkan kitabımda kaynağın solcu bir milletvekili olduğunu belirtmiştim. 

Bu bilgiyi vermeden önce de kaynağımla konuşmuş, iznini almıştım. O da “İstersen adımı da verebilirsin. Gereğinde mahkemede tanıklık yaparım” demişti. 

Bu ismi vermemem, tamamen biz gazetecilere tanınan bir hakkı savunmak içindir. Ceza riski altında isim vermek yakışık almayacağı için, kendi iznine rağmen, ben ismi vermek istemedim. Hala da aynı tavrı sürdürüyorum.
Yarın ceza riski ortadan kalktığında ismi de memnuniyetle veririm.

Şimdilik, haber çıktıktan sonra gazetemiz çalışanlarının ve ülkemiz aydınlarının “Sorumlu benim” şiarına katılan Enis Berberoğlu’na duyarlılığı için teşekkür etmekle yetineyim."

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