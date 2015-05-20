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Can Dündar mı yanılıyor, HDP mi fikir değiştirdi?

Can Dündar: S. Demirtaş'tan AKP'li koalisyona dışarıdan destek açıklaması. Demek ki yanlış anlamamışız

18 Haziran 2015 20:43

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yonetmeni Can DündarSelahattin Demirtaş'ın, "AKP-CHP koalisyonuna destek verebiliriz" acıklamasının, seçimden once yayımladığı "AKP yeniden iktidar olursa HDP dışardan destek verme fikrine uzak değil" iddasını doğruladığını öne sürdü.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "AKP ve CHP bizim ilkelerimizi de içine alacak bir koalisyon kurarsa biz dışarıdan destek sunarız" sözlerini Twitter'da değerlendiren Dündar, "S. Demirtaş'tan AKP'li koalisyona dışarıdan destek açıklaması. Demek ki yanlış anlamamışız" dedi.

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