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Can Dündar: Cumhuriyet, her saldırıdan daha güçlü çıktı

"Cumhuriyet’in duvarları, kurulduğundan beri ne çok 'Geçmiş olsun' temennisi duydu kimbilir"

08 Mayıs 2016 12:31

İlk sayısı 7 Mayıs 1924'te basılan Cumhuriyet'in 92. doğum günü nedeniyle bir yazı kaleme alan Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "Yazarlarımıza kıyıldığında, binamız bombalandığında, gazetemiz kapatıldığında, kumpaslar kurulduğunda, başyazarımız sabaha karşı gözaltına alındığında, tutuklandığımızda, hedef gösterildiğimizde, tehdit edildiğimizde, hapsedildiğimizde, sansürlendiğimizde, mahkemelere gidip geldiğimizde hep 'Geçmiş olsun' dileklerini kabul ettik" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da şikayetçisi olduğu MİT TIR'ları davasında 'devletin gizli belgelerini temin etmek ve açıklamak' suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar, "92 yaşındaki bu genç, hiçbir baskı karşısında yılmadı. Her saldırıdan daha güçlü çıktı, her badirede daha da direnç kazandı" görüşünü dile getirdi.

Can Dündar'ın Cumhuriyet'in bugünkü (8 Mayıs 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhuriyet’in duvarları, kurulduğundan beri ne çok “Geçmiş olsun” temennisi duydu kimbilir…

Yazarlarımıza kıyıldığında, binamız bombalandığında, gazetemiz kapatıldığında, kumpaslar kurulduğunda, başyazarımız sabaha karşı gözaltına alındığında, tutuklandığımızda, hedef gösterildiğimizde, tehdit edildiğimizde, hapsedildiğimizde, sansürlendiğimizde, mahkemelere gidip geldiğimizde hep “Geçmiş olsun” dileklerini kabul ettik.

Ancak 92 yaşındaki bu genç, hiçbir baskı karşısında yılmadı.

Her saldırıdan daha güçlü çıktı, her badirede daha da direnç kazandı.

Bugün kesif bir sessizlik ortamında en cesur ses olmanın, baskılar karşısında bağımsız gazeteciliğin bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Gazeteciliğe sevdalı bu kadro, omuz omuza mesleğini savunduğu bugünlerde, “Geçmiş olsun” dileklerini, birlikte özgür bir geleceği inşa edeceğimiz inancıyla yanıtlıyor şimdi:

Yarın olsun!

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