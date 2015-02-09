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Medya

Can Dündar, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni bıraktı

"Cumhuriyet'te bir köşe yazarı olarak varlığımı sürdüreceğim"

15 Ağustos 2016 02:12

Can Dündar, yaklaşık 1,5 yıl önce, 9 Şubat 2015'te üstlendiği Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktı. İstifa kararını, Cumhuriyet'in "Okurlara" başlıklı editoryal köşesinde yayımlanan "Veda vakti" başlıklı yazısında duyuran Dündar, gazetede yazmayı sürdüreceğini açıkladı.

Can Dündar'ın istifa kararını Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, duyurdu. Atalay, Cumhuriyet'in yarınki birinci sayfasındaki anonsu Twitter'dan paylaşarak, "Can Dündar, Genel Yayın Yönetmenliği bayrağını devrediyor. Her şey için teşekkürler Can kardeşimiz" dedi.

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can dündarcumhuriyetgenel yayın yönetmeniakın atalay
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