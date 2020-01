Can Dündar, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni bıraktı

Can Dündar, yaklaşık 1,5 yıl önce, 9 Şubat 2015'te üstlendiği Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktı. İstifa kararını, Cumhuriyet'in "Okurlara" başlıklı editoryal köşesinde yayımlanan "Veda vakti" başlıklı yazısında duyuran Dündar, gazetede yazmayı sürdüreceğini açıkladı.

Can Dündar'ın istifa kararını Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, duyurdu. Atalay, Cumhuriyet'in yarınki birinci sayfasındaki anonsu Twitter'dan paylaşarak, "Can Dündar, Genel Yayın Yönetmenliği bayrağını devrediyor. Her şey için teşekkürler Can kardeşimiz" dedi.