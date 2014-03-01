NTV ile yollarını ayırmak zorunda kaldıktan sonra akşam haberlerini sunduğu ‘’Canlı Gaste’’ programını hazırlayıp sunan Can Dündar, Artı 1 TV’den istifa etti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Dündar, dün akşam yayınlanan programın kapanışında bir veda konuşması yaptı ardından araştırmacı, gazeteci ve belgesel yapımcısı Mustafa Toklucu, Twitter hesabından Can Dündar'ın istifa ettiğini duyurdu.

Dündar dün akşam yayınlanan ‘’ Canlı Gaste’’yi şu sözlerle kapadı:

"3 aydır bu kanaldayız. Yetenekli bir kadroyla çıkardık bu gazeteyi. Muhabirinden kameramanına editörüne, sayfayı çizenine kadar canla başla çalıştık. Gerçekten canla başla ve son derece zorlu koşullarda. Türkiye'nin sansür ve otosansürle baş etmeye çalıştığı bir dönemde, sansüre ve otosansüre izin vermedik. Size sansürsüz ve otosansürsüz haber sunmaya çalıştık. Biz kimsenin sözcüsü olmadık. Herkes bir tarafa çekiştirmeye çalışırken, biz doğrunun yanında olduk. Size yalnızca gerçekleri, bilme hakkınız olan gerçekleri iletmeye çalıştık bizden şimdilik bu kadar…"