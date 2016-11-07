Can Dündar, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı Bellevue Sarayı'nda kabul etti.

Hürriyet'in haberine göre Dündar, Gauck'a “Tutuklandık” adlı kitabının Almancasını hediye etti.

Görüşmeye Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nden bir temsilci de katıldı.

Gazeteciler görüşme öncesi sadece fotoğraf ve görüntü aldı. Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

Can Dündar, saray defterine şu cümleyi yazdı:

“Türkiye'de cezaevlerindeki tüm gazeteci ve yazarlar için dayanışma talebiyle bu ‘Özgürlük Sarayı’nda olmak benim için büyük bir onur ve imtiyaz.”