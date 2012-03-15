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Kültür-Sanat

Eurovision şarkısına klip çekildi

Bonomo’nun Eurovision Şarkı Yarışması’nda seslendireceği "Love Me Back" şarkısına çektiği klip, TRT Müzik kanalında yayınlandı

15 Mart 2012 13:57


T24 - 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Can Bonomo, seslendireceği "Love Me Back" adlı parçasının çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Bir denizcinin aşkını ve deniz tutkusunu anlatan parçanın klibini Can Saban çekti.

İşte Bonomo'nun "Love Me Back" şarkısına çektiği klip

 

Çekimler 40 saatte tamamlandı

Eurovision klibi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası, Pendik Marina ve Yerebatan Sarnıcı’nda 3 farklı konseptten oluşan setlerde çekildi.

2 günde gerçekleştirilen çekimlerin ilk gününde 18 saat çalışan ekip, 2. gün çekimlerini 22 saatte tamamladı. 80’dan fazla oyuncu ile çekilen klipte rol alan oyuncuların tamamı Can Bonomo ve ekibinin arkadaşlarından oluşuyor.

Çekimin son gününde Bonomo’ya yakın arkadaşları olan Multitap üyeleri de oyuncu olarak eşlik etti. Yaklaşık 200 kostümün kullanıldığı klip bugünden itibaren internet ve televizyonlarda yayınlanmaya başladı.

 

 

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