Can Bonomo şeker komasına girdi

Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Can Bonomo'ya şöhret yaramadı. Gece kulüplerinde sabaha kadar eğlenen Bonomo şeker komasına girdi.

Geçtiğimiz gün bir konser için Çeşme'ye giden 23 yaşındaki şarkıcı, önceki akşam arkadaşları ile Alaçatı'da yemek yiyip bir mekanda eğlendikten sonra, ertesi gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



Morg kapısından kaçtı



İddiaya göre menajerinin saat 13.00'da Özel Sisus Hastanesi'ne götürdüğü Bonomo, şeker komasına girdi. Genç şarkıcı, Acil Servis'e kaldırıldı.

Can Bonomo daha sonra morg kapısından gizlice çıkartılarak babasının İzmir'deki evine götürüldü.

Öte yandan menajeri "Bonomo değil arkadaşı rahatsızdı" diyerek iddiaları yalanladı.