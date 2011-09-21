-Çan barış için çaldı ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin yurtta barış, dünyada barış ilkesi ışığında uluslararası toplumla işbirliği ve dayanışma içinde üzerine düşen sorumluluk ve görevlerin gereğini yerine getirme konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Shahid Najam ve Türkiye Japon Vakfı Başkanı C. Tayyar Sadıklar tarafından Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen Barış Çanı çalma törenine, BM Türkiye Temsilci Vekili Maria Christina Profili, Japonya'nın Ankara Büyüklelçisi Kiyoshi Araki, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu adına temsilci Zeynep Kızıltan ve bazı ülkelerin büyükelçileri ile davetliler katıldı. Sadıklar, barışın ve demokrasinin en çok konuşulan konu olduğunu, ancak bir türlü gerçek barışın sağlanamadığını belirtti. Atatürk'ün ''Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'' sözünün tam olarak anlaşılamadığını ifade eden Sadıklar, şöyle dedi: ''Yurtta barış olması yetmiyor. Dünyanın herhangi yerindeki bir savaş yurdu da bir şekilde etkiliyor. BM ve NATO, savaşlara son vermek, kalıcı barışı sağlamak için çabalar sarf etti. Kısmen de başarılı oldu. BM Genel Kurulu, 1981 yılında aldığı bir kararla, eylül ayında oturumların başladığı tarihi, milletler ve halklar arasında barışın desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Dünya Barış Günü olarak ilan etmiştir. Bugün Barış Çanı'na ev sahipliği yapan ülke sayısı 19'dur ve Türkiye de bu ülkelerden biridir.'' Maria Christina Profili de barış konusunun, bugün hala BM'nin ana misyonu, her gün ulaşmaya çalıştığı hedefi olduğunu söyledi. Profili, ''Bugün bu çanı çalarak dünyadaki herkesi BM'nin barış için yaptığı çalışmalara katkı vermeye çalışıyoruz'' dedi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Araki de vakfın 60 yıl önce kurulduğunu, ancak bugün hala dünyanın farklı yerlerinde yaşanan savaşlar nedeniyle hüzünler ve gözyaşları olduğunu belirtti. -Davutoğlu'nun mesajı Törene, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu temsilen katılan Zeynep Kızıltan, Davutoğlu'nun mesajını okudu. Davutoğlu, mesajında, dünyada barışın hakim ve kalıcı olmasının bütün ülkelerin amacı olduğunu, ancak yine birçok ülkede savaşların devam ettiğini, diğer taraftan da terörizmin tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ifade etti. Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Türkiye, evrensel barışın hakim kılınması yönündeki uluslararası çabalara desteğini aktif şekilde sürdürmek amacıyla, 2015-2016 dönemi Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine de adaylığını açıklamıştır. Türkiye, yurtta barış, dünyada barış ilkesi ışığında, uluslararası toplumla işbirliği ve dayanışma içinde üzerine düşen sorumluluk ve görevlerin gereğini yerine getirme konusunda kararlıdır. Bu amaçla gerek bölgesel gerek küresel düzeyde barış, işbirliği ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla siyasi girişimlere ilave olarak, ekonomik alanda da işbirliği ve dayanışmayı geliştirmeye yönelik girişimlere de öncülük etmektedir. Kalıcı barış ortamının tüm dünyada hakim kılınması tüm insanlığın huzur, güven ve refah içinde yaşaması dileği ile uluslararası toplumun Dünya Barış Günü'nü kutluyorum.''