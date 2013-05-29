Can Ateş: Meryem bitmiş durumda, çöküntü içinde

Tükenmişlik sendorumu yaşayan ve Almanya'da bir klinikte tedavi gören Meryem Uzerli'nin sevgilisi Can Ateş merak edilen soruları yanıtladı. Uzerli'ye haksızlık yapıldığını söyleyen Ateş, Uzerli'nin para için değil yoğun çalışma saatleri nedeniyle yaşadığı bunalımın diziden ayrılmasına neden olduğu söyledi.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'nun sorularını yanıtlayan Can Ateş, "Doktorlar 1 yıl, 1.5 yıl hapis yatmış insan psikolojisindesin diyorlar... Savaştan dönen biri gibi tanımlıyorlar Meryem’in ruh halini... Hastalığına yapımcı da dahil inanan yok ama... Hasta insana vurulur mu, insanlık mı bu yapılanlar..." dedi.

Cengiz Semercoğlu'nun Can Ateş röportajından (29.05.2013) ilgili kısım:

Can Bey son aylarda Meryem’in psikolojisi nasıldı?



- Ben ilişkimle ilgili hayatımda kimseye konuşmadım, hiçbir gazeteciye açıklama yapmadım. Ama son bir haftadır yazılanlar ve Meryem’e yapılanlar insanlık dışı şeyler. Sevgilisi değil bir insan olarak isyan ediyorum buna. Para için diziyi bıraktığını söylüyorlar. Bu kız üç aydır bas bas bağırıyor. Sette bayılıyor, “ruhen ve psikolojik olarak çöktüm” diyor kimsenin dinlediği yok.



Daha düşük ücret almasını sorun etmiyor muydu?



- Meryem’in önüne 1 milyon dolar koyun, diğer tarafa da güller ve güzel sözler koyun onu en yakından tanıyan biri olarak sizi temin ederim ki ikincisini seçecektir. Parayla pulla şanla şöhretle işi olan biri değil Meryem. Ama o sürekli “Benim bir tane hayatım var onu mahvedemem” deyip duruyordu. Biz Türkler’in anlamakta zorlanacağı şeyler bunlar. Bu yüzden yazıp duruyorlar, bu kadar para alıyorsun otur çalış işte diye...

Sağlık durumu nasıl peki?



- Bitmiş durumda, çöküntü içinde... Para yüzünden gittiğini ve kliniğe yattığını söylüyorlar. Cengiz Bey söyler misiniz bana, Almanya’dan herhangi bir doktordan hastalığınız olmasa rapor alabilir misiniz? Mümkün mü böyle bir şey? Meslek hayatını bitirirler. Hasta olduğu için doktorlar rapor veriyor.



Ne diyorlar hastalığı için doktorlar?



- 1 yıl, 1.5 yıl hapis yatmış insan psikolojisindesin diyorlar... Savaştan dönen biri gibi tanımlıyorlar Meryem’in ruh halini... Hastalığına yapımcı da dahil inanan yok ama... Hasta insana vurulur mu, insanlık mı bu yapılanlar...

Ayrıldığınız haberleri çıktı, doğru mu?



- Hayır ayrıldığımız falan yok, birlikteyiz. Onu bu durumda bırakıp gidemem ben... Düşmüş bir insana vuramam... İnsan olarak çok üzülüyorum. Ben ona her zaman destek oldum, olmaya da devam edeceğim.



En son ne zaman görüştünüz?



- 10 gündür doktorlar, ben de dahil olmak üzere kimseyle görüştürmüyorlar.



Telefonlaşıyor musunuz?



- Konuşuyoruz telefonda, biraz daha iyi durumu. Bu hafta içinde yanına gideceğim.



Ne diyor hakkında çıkan haberlere?



- Bahsetmiyoruz, yansıtmamaya çalışıyoruz kendisine.



Dönmeyi düşünüyor mu Türkiye’ye?



- Bu yaşananlardan sonra sanmıyorum döneceğini. Berlin’de ayda 5-6 bin euro kazanıp normal hayatına dönebilecek biri Meryem... Bunu sık sık dile getiriyordu zaten...

Bu süreçte en çok üzüldüğü şey ne oldu?



- Yapımcının cuma gününü kadar otel odasını boşaltmasını söylemesi...



Nasıl yani bu kadar çabuk mu, yapımcı ulaşamadığını söylüyor ama Meryem’e...



- Yapımcı ulaşmamış zaten... Yapımcı otele talimat veriyor cuma gününe kadar odayı boşaltsın diye... Otel de mail atıyor Meryem’e cumaya kadar odayı boşaltın diye... Onu görüyor Meryem... Bu kız ne kötülük yaptı size. Dizinize yıllardır bu kadar katkıda bulundu. Tam bir Alman disipliniyle çalıştı. Her gün saatinde sette hazır oldu. Bu muameleyi mi reva gördünüz ona? Meryem, Almanya’da canıyla uğraşırken cuma gününe kadar buradaki odayı nasıl boşaltsın? İnsanlık değil bu... Tüm bu süreçte dizi piyasasından nefret ettim...



Çok yoğun mu çalışıyordu Meryem?



- Her gün 7,45’te alıyorlar. Kaçta yatarsa yatsın 7.45’te hazırdır Meryem. Tek bir gün aksatmadı. En erken akşam 20.00’de döner eve, en geç 23.00’te... Yemek mi yesin, dışarı mı çıksın, dinlensin mi? Yarın sabah 07.45’e kadar 8 sayfa ezber yapmak zorunda bir de. Türkçe’yi iki yıl önce öğrenmiş biri. Bu yüzden her sayfayı yazarak çalışıyor, ezber yapıyor, inanılır bir tempo değildi...



Haftanın kaç günü böyleydi?



- 5 gün böyle çalışıyordu. İki gün izin günü vardı. Onda da reklam çekimleri, röportajlar. Pazar günü yeniden pazartesi rolüne çalışmak zorunda... Sonunda iflas etti. Şaka değil bu. Almanya’da doktorlar söylüyor, palavradan alınmış raporlar değil bunlar...

Ne istiyor peki Meryem?



- Meryem’in istediği tek bir şey var: Para pul değil, hayatında denge istiyor. Normal saatlerde çalışsın, kendine ve hayatına zaman ayırabilsin. Mutlu olsun. Bunların hepsi hayatında bir denge içinde olsun. Meryem’in tek istediği bu. Bunu da burada bulamadı, bu yüzden döneceğini sanmıyorum zaten.



Bu yoğun iş temposu ilişkinizi olumsuz etkiledi mi?



- Hayatını altüst ediyor. Ama bundan dolayı ayrıldık, olumsuz etkilendik diye bir şey yok... Ama şöyle de bir durum var: Bir sene önce tanığım Meryem değil bugünkü Meryem...

Daha yorgun, daha mutsuz, daha bitmiş durumda. Yapımcıların bunu görmeyip işi paraya bağlaması, insanların para yüzünden yaptı demesi Meryem’e büyük haksızlık.