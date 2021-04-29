Can Ataklı: Zehra Zümrüt Selçuk’u hangi maske üreticisi attırdı?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un neden görevden alındığını irdelediği bugünkü yazısında, bakanlığın bazı maske firmalarının güvensiz ürünler sattığına ilişkin açıklamasını hatırlatarak, “Yoksa Zehra Zümrüt Selçuk’un görevden alınmasına, adları ‘güvensiz’ listesinde yer alan ve çoğu AKP’li olduğu bilinen maske firmalarının sahipleri veya bunlardan biri mi neden oldu?” diye sordu.

“Açık söyleyeyim… Güvensiz maske üreten firmalar ile eski Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bağlantısı olduğunu CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Meclis konuşması üzerine öğrendim” diyen Ataklı, yazısının devamında 18 Nisan’da açıklanan 1güvensiz maskelerin” listesini paylaştı.

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