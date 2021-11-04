Can Ataklı yazdı: "Erdoğan'ın sağlık durumu kötü" söylentisi nereden çıktı?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olmadığı yönündeki söylentilerin nereden çıktığını yazdı.

Erdoğan’ın Roma gezisini bitirip Glasgow’daki İklim Zirvesi’ne gitmeden Türkiye’ye dönmesinin ardından dünkü iptal edilen AKP grup toplantısına işaret eden Ataklı, milletvekillerinin derhal Ankara’ya çağrıldığı iddialarının da gündeme gelmesiyle söz konusu söylentinin çıktığını anlattı.

“Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili kimi spekülasyonların bizzat AKP’liler tarafından yayıldığını düşünüyorum”

Ataklı, “Şimdi gelelim gerçeğe” diyerek şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın sağlık durumunun pek iyi olmadığı hayli zamandır gözle görülür bir durum. Ancak yine gözle görünüyor ki, Erdoğan buna rağmen her yere yetişiyor, konuşmalarını yapıyor, kararlar alıyor. O halde Erdoğan’ın sağlığı üzerine spekülasyonlar yapmak ve hatta bundan medet ummaya kalkmak hiç de akıllıca değil, çok ahmakça bir şeydir.

Ne yazık ki, muhalif olduklarını iddia eden bazı çevrelerde bu konuda bir sevinç ve beklenti olduğu izlenimi alıyorum ki bu çok yanlıştır. Tabii olayın bir de AKP tarafı var. Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili kimi spekülasyonların bizzat AKP’liler tarafından da yayıldığını düşünüyorum.

Şu anda AKP, sağlam duran güçlü bir parti görünümü veriyor ama içerisi hiç de öyle değil. Erdoğan’dan sonrası için şimdiden hesaplar yapan hatta çatışmaya giren grupların olduğunu bilinmeyen bir konu değil. Özellikle iktidar gücünden yararlanarak her türlü kanunsuzluğa bulaşan, keyfi davranan, yasa ve anayasa tanımayan bir kesim aslında panik içinde. Erdoğan sonrasında kendilerini koruyup kollayacak bir yapı içine giremezlerse kendileri için durumun çok kötü olacağının farkındalar elbette. Bu dedikoduların yayılmasında onların da ciddi payı var çünkü bu sayede parti içindeki ‘Erdoğan sonrası’ hazırlıklarında kendilerine bir yer ayarlamaya çalışıyorlar.”

"Erdoğan’ın sağlığı üzerinden toplumun duygusal yönünü harekete geçirmek isteyenler olabilir"

“Tabii sağlıkla ilgili dedikoduların AKP tarafından yayılmasının bir başka mantığı daha var” diyen Ataklı şöyle devam etti:

“Halkımız sağlık konusuna karşı çok duyarlıdır. Hiç sevmediği biri de olsa hastalığını öğrenirse duygusal yön ağır basmaya başlar, varsa tepkisi ve öfkesi azalır. AKP’nin hızla oy kaybettiği bir dönemde Erdoğan’ın sağlığı üzerinden toplumun duygusal yönünü harekete geçirmek isteyenlerin olacağını akıldan çıkarmamak gerek.”

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