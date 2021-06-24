Can Ataklı: Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında bir yarış mı var, yoksa devlet içinde bir başka hesaplaşma mı yapılıyor?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini açıklamasını hatırlatarak, “İçişleri Bakanlığı’ndan, polisten, özellikle narkotikten ses seda yok” diye yazdı.

“Acaba iki bakanlık arasında bir yarış mı var, yoksa devlet içinde bir başka hesaplaşma mı yapılıyor?” diye soran Ataklı, yazısında ayrıca şu soruları gündeme getirdi:

“Nasıl oluyor da narkotik büronun haberi bile olmadan bir uyuşturucu operasyonu yapılabiliyor?

Türkiye dışında çok iyi istihbarat alabildiği için “etkisiz hale getirmeli” operasyonlar yapabilen MİT, bu çaptaki kokain ticareti ile ilgili hiç mi bilgi almıyor?

Gümrük muhafaza ekipleri istihbarat mı alıyor, yoksa artık Mersin Limanı’na giren bütün konteynerler açılıyor da böylelikle kokain ortaya mı çıkıyor?

Bu çapta kokain yakalandıktan sonra neden sadece bir tweet açıklamasıyla yetiniliyor?”

Ataklı, “Bunun gibi pek çok soru var biliyorsunuz, dün ve önceki gün de sormuştum bazı başka soruları. Her gün nasıl bir kahramanlık destanı yazdığını, terörle, çetelerle, uyuşturucu tacirleriyle, organize suç örgütleriyle nasıl olağanüstü bir savaş verdiğini ballandıra ballandıra anlatan İçişleri Bakanı’nın, bu soruların hiçbirine yanıt vermemesi bana çok tuhaf geliyor” ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi