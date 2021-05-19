Can Ataklı: Soylu, aslında daha ilk gün yerle bir oldu ama direniyor; istifası pek söz konusu değil, Erdoğan’ın görevden alma olasılığı daha yüksek

Korkusuz yazarı Can Ataklı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarıyla gerilen gündemi değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Soylu, aslında daha ilk gün yerle bir oldu ama direniyor” dedi.

Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’nın başında olduğu müddetçe sağlıklı bir soruşturma yürütülemeyeceğini ifade eden Ataklı, “Süleyman Soylu gerçekten hiçbir şeyden çekinmiyorsa, korkmuyorsa önce istifa eder, sonra soruşturmanın sonucunu bekler” diye konuştu.

“Diyorum ki, eğer Süleyman Soylu gerçekten hiçbir şeyden çekinmiyorsa, korkmuyorsa önce istifa eder, sonra soruşturmanın sonucunu bekler. Eğer AKP Genel Başkanı da kendisine çok güveniyorsa soruşturma sonuna kadar Soylu’yu kenarda tutar, çıkacak sonuca göre tekrar görevine iade eder” diyen Ataklı, “Ancak gözlediğim kadarıyla Soylu’nun istifası pek söz konusu değil. Buna karşı Erdoğan’ın, Soylu’yu görevden alma olasılığı daha yüksek” diye yazdı.

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