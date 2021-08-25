Can Ataklı: Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye’ye dönüşünü merakla bekliyorum, dilerim bu kadar güç bir işi başardıktan sonra bir de işinden etmezler

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden HaberTürk programcısı Mehmet Akif Ersoy’un bir Taliban militanının canlı yayın bittikten sonra kendilerine bir yazı göstererek Malatya'da İnönü Üniversitesi'nden kabul aldığını söylemesi üzerine başlayan tartışmalara yer verdiği bugünkü yazısında, “Doğrulatmam mümkün değil ama saraydan Habertürk’e bu konuda tepki geldiğini de söyleyebilirim” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Taliban’la inanç farkımız yok” sözünü hatırlatan Ataklı, “Taliban’la inanç farkımız yok” diyenlerin bu tür haberlerden hoşnut olması mümkün olmaz” dedi.

“Şimdi Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye’ye dönüşünü merakla bekliyorum” diyen Ataklı, “Bakalım ondan sonra neler olacak? Şu an itibarıyla Ersoy’un dikkati mutlaka çekilmiştir. Dilerim bu kadar güç bir işi başardıktan sonra bir de işinden etmezler” ifadelerini kullandı.

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