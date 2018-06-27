Can Ataklı: Kılıçdaroğlu ve ekibi bu tavırlarını sürdürürse baraj sorunu bile yaşayabilir

Korkusuz yazarı Can Ataklı, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranının beklentilerin altında kaldığı yönündeki açıklamasını eleştirdi.

İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e karşı yarıştığı seçimde yüzde 30.79 oranında oy almıştı. CHP ise, İnce'nin aldığı oy oranının sekiz puan altında kalmıştı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, İnce'nin aldığı oy oranıyla birlikte CHP'nin doğal lideri hâline geldiği görüşünü dile getirmişti.

Ataklı, bugün (27 Haziran 2018) yayımlanan yazısında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu’nun CHP seçmeninin çok hassas hatta kırılgan hale geldiği bir dönemde 'İnce’ye tavır alması' bir anlamda 'partinin de ipini çekmek' demek olduğunu görmemesi mümkün değildir. Kılıçdaroğlu ve ekibi bu tavırlarını sürdürürse CHP’nin bırakın yerel seçimde başarılı olmayı baraj sorunu bile yaşayabileceğini söylemek yanlış olmaz. Bu arada bir görüşümü de İnce için belirtmek istiyorum: Seçim kampanyasını çok başarılı biçimde sürdürdü. Arkasına milyonlarca hayran taktı. 15 milyon oy aldı. Ancak İnce bu başarıya güvenerek çok hızlı biçimde CHP’nin genel başkanı olmaya soyunursa bana göre hayal kırıklığı yaşayabilir."