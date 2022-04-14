Can Ataklı: İBB görevlileri UKOME’nin oylamalarına katılmasın!

Korkusuz yazarı Can Ataklı, ulaşıma zam kararı çıkan UKOME ile ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında, “İBB görevlileri UKOME’nin oylamalarına katılmasın!” Önerisi getirdi.

UKOME’nin AKP tarafından bazı sorumluluklardan kurtulmak için kurulduğunu iddia eden Ataklı, “İBB’nin CHP’ye geçmesinden sonra saray tarafından UKOME’deki sayısal üstünlüğün atanmış devlet memurları lehine değiştirdiğini” söyledi; “Böylelikle UKOME, eğer muhalif belediye İstanbul halkının hoşuna gidecek bir karar alacaksa hemen buna karşı çıkabilecek biçimde organize edilmiş oldu” diye yazdı.

Ancak iktidar kanadının son yapılan ulaşım zammı üzerinden CHP yönetimindeki İBB’ye yüklendiğini belirten Ataklı şunları kaydetti:

“İşte bu noktada önerim şu: İBB bundan sonra hiçbir UKOME toplantısına katılmasın. Kararlar sadece sarayın atadığı devlet memurları tarafından alınsın. İmamoğlu talebini iletsin ancak oylamalarda hiçbir belediye görevlisi olmasın. Çünkü eğer bir karar İstanbul halkının yararına ise UKOME’den aleyhte karar çıkacak. Belediye görevlilerinin katılıp katılmaması sonucu değiştirmiyor. O halde bırakın kendileri oynasınlar.”

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