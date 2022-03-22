Can Ataklı: Faiz lobisi, saray sayesinde yine olağanüstü kazandı

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” söylemine tepki gösterdiği bugünkü yazısında, “hatta kendi söylemiyle ‘Nass da böyle diyor’ zaten. Ama gerçek öyle değil” dedi.

Ataklı, Erdoğan’ın tezine tepki gösterdiği yazısının “Faiz lobisi, saray sayesinde yine olağanüstü kazandı” başlıklı bölümünün devamında şunları kaydetti:

“Faizler aslında yüzde 14 değil, yüzde 60 demektir”

“Faizler bir iki puan düşürüldü geçen yıl, ama ondan sonra olduğu yerde kaldı ki zaten bu dünyadaki en yüksek faiz oranı. Ayrıca faizin aynı oranda tutulması reel olarak yükselmediği anlamına gelmiyor ki.

Bakın 3 ay önce döviz hesabında TL hesabına 100 bin lira aktaran ve “döviz korumalı sistemden” yararlanan biri bugün çok kârlı. Dövizdeki artış ile yasal faiz yüzde 14 birleşince, 100 bin liraya bugün 14 bin lira faiz ödenecek. Durum aynen devam ederse bu para bir yıl dolduğunda 60 bin liraya yakın nemalanmış olacak. Yani faizler aslında yüzde 14 değil, yüzde 60 demektir bu.

Hani faiz düşecekti, hani Nass böyle diyordu, hani faizi artırmak vatan hainliği idi? Ve işin en kötüsü, bu bir avunç rantçının sağladığı bu olağanüstü rant hepimizin sırtından çıkarılıyor. ‘Faizi düşürüyorum’ deyip yüzde 60 faiz öder hale gelenlerin aslında insan içine çıkacak halleri olmaması gerekmiyor mu?”

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