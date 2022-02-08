Can Ataklı: Evlere gelen faturalardaki “birim fiyatlar” keyfe göre belirlenmiş

Korkusuz yazarı Can Ataklı, elektrik mühendisi Semih Kalkanoğlu’nun kendi elektrik faturası üzerinden örneklendirdiği “şirketlerin fatura oyununu” bugünkü köşesine taşıdı.

Kalkanoğlu fatura düzenleyen şirketlerin “kafadan atma yöntemi” uyguladığını belirtiyor. Ataklı konuya ilişkin olarak kendisine mektup gönderen Kalkanoğlu’nun aktardıklarını yazısının “Evlere gelen faturalardaki ‘birim fiyatlar’ keyfe göre belirlenmiş” başlıklı bölümünde şöyle aktardı:

“Kalkanoğlu kendisine gelen iki faturayı bakın nasıl anlatmış;

7 Aralık 2021 ilk okuma – 10 Ocak 2022 son okuma; 34 günde 262.982 kWh tüketim göstermişler.

170 kWh “Düşük Kademe” demişler. (!) 0.85 TL birim fiyat yazmışlar.

92.982 kWh “Yüksek Kademe” demişler (!) ve 1.015465 TL birim fiyat yazmışlar.

Halbuki “Yüksek Kademe” 1-10 Ocak 2022 tarihleri arasındaki tüketim olması gerekiyor. Bu 10 günlük rakamı kim ölçmüş?

5 Şubat 2022 günü gelen son faturada; 26 günde 190.944 kWh tüketim göstermişler.

182 kWh (!) “Düşük Kademe” diyerek 1.124066 TL birim fiyat yazmışlar. Ve de (!)

8.944 kWh “Yüksek Kademe” diyerek 1.677102 TL birim fiyattan 15 TL yazmışlar.

Peki hani Cumhurbaşkanımız “Düşük kademe” miktarını 210 kWh açıklamıştı?

Görüldüğü gibi zaten toplam tüketimimiz 190.944 kWh. Yani “Düşük Kademe” içinde kalmışız. Peki, neden “kafadan sallama” Yüksek Kademe uygulanmış? Halbuki faturanın 190.944 kWh x 1.37 TL = 261.59328 TL olması gerekmiyor mu?

Bu kafadan sallama hesaplar, faturalar sadece bana yapılmıyor bu ülkede 32 milyon eve benzer faturalar gönderildi. Birileri bu ‘kafadan sallama’ elektrik faturalandırma işine müdahale etmeli.”

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