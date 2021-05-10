Can Ataklı: Erdoğan’ı ikide bir niye sosyal medyanın önüne atıyorlar?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarını eleştiren bir yazı kaleme aldı. Ataklı, bugünkü köşesinin “Erdoğan’ı ikide bir niye sosyal medyanın önüne atıyorlar?” başlıklı kısmında “Sarayın danışmanlarının ne kadar niteliksiz ve beceriksiz oldukları her geçen gün biraz daha açığa çıkıyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın gençlerle yaptığı çevrimiçi görüşmeyi hatırlatan Ataklı, yazısının devamında şöyle yazdı:

Kolay günlerde Amerikan tipi propaganda yöntemlerini kullanarak akıllı gibi görünen danışmanların foyası, iktidarın köşeye sıkıştığı günlerde ortaya çıkıyor. Erdoğan’ı önceki akşam sosyal medyada yine canlı yayına çıkardılar. Sonuç daha önceki gibi yine fiyasko oldu.

Danışmanlar sanıyorlar ki Erdoğan sosyal medyada gençlerin önüne çıktığında puan toplayacak, gençlerin sevgisini kazanacak. Tabii hepsi dünyadan kopuk olduğu için genç neslin siyasete, AKP’ye ve Erdoğan’a nasıl baktığını anlamıyorlar. Erdoğan yine dislike rekoru kırdı.

Ayrıca yağmur gibi yağan “128 milyar” mesajları da ayrı bir rekora imza attı. Sarayın paralı trolleri ve cep telefonlarından atılan “destek verin” mesajları da işe yaramadı. Danışmanlara tavsiyem; olur olmaz zamanda Erdoğan’ı sosyal medyada canlı yayına çıkarmamaları. Erdoğan için yapacakları en iyi iş bir toplantı icat etmeleri ve Erdoğan’ın yapacağı konuşmayı bütün televizyonlardan yayınlatmaları. Zaten tek becerdikleri de bu…

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