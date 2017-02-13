Can Ataklı: Emniyet'teki yeni düzenlemede Mehmet Ağar'dan yardım alınıyor, Soylu, önünde ceket ilikliyor

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında yapılan ihraçların ardından polis içinde yeni düzenlemelerde eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dan yardım alındığını iddia etti. "Ağar'ın sık sık İçişleri Bakanlığı'na gittiğini" öne süren Ataklı, "İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, Ağar karşısında ceketi ilikli, sürekli 'efendim'le başlayan cümleler kurarak saygıda kusur etmiyormuş. Ağar emniyetten atılan polislerin listelerini inceliyor 'Şu iyi adamdır, bu mecburen cemaatçi gibi görünüyordu' gibi gerekçelerle bazılarının göreve çağrılmasını istiyormuş" iddiasında bulundu.

Ataklı'nın yazısından bazı bölümler şöyle:

"İlk anlarda bazı MHP'li polislerle CHP'li kadrolara can simidi gibi sarıldılar ama bu da yetmedi.

Ankara'da kulağı delik kaynaklarımdan aldığım bazı bilgilere göre son çare olarak İçişleri eski Bakanı, ünlü polis müdürü Mehmet Ağar'dan “aman” dilenmiş. Ağar sık sık İçişleri Bakanlığı'na gidiyormuş. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu Ağar karşısında ceketi ilikli, sürekli “efendim”le başlayan cümleler kurarak saygıda kusur etmiyormuş. Ağar emniyetten atılan polislerin listelerini inceliyor “Şu iyi adamdır, bu mecburen cemaatçi gibi görünüyordu” gibi gerekçelerle bazılarının göreve çağrılmasını istiyormuş.

Görevden ayrılan, emekli edilen bazı polis müdürlerinin de isimlerini Soylu'ya veren Ağar “Bunları geri çağırın, etkili yerlere tekrar koyun, geç kalırsanız ipin ucunu da kaçırırsınız” diyerek uyarıyormuş. Ankara'daki kaynaklarım “Artık İçişleri Bakanlığı Ağar'a emanet” diyorlar.

Bence pratik ve akıllı bir çözüm. Mehmet Ağar arkasında pek çok bilinmeyen olmasına rağmen işini bilen, terörle mücadelede etkin olan bir isim. Çoğu MHP'li olan deneyimli polislere tekrar hizmet olanağı sağlayarak emniyetteki sıkıntıların daha hızlı atlatılmasına katkı sağlayabilir.

Aksi takdirde saray fedaisi gibi çalışan alt kadrolarla Türkiye'nin bu açığını kapatması hem çok zor hem de çok geç olabilir.

Kim bilir, belki MHP lideri Erdoğan'ı başkan yapma hevesine öncelikle emniyette başlayan kadro hareketine yeşil ışık yakılması sayesinde kalkışmıştır. Önce emniyette sonra devletin diğer bakanlıklarında kadro beş bakanlık ve bir başkan yardımcılığı Bahçeli'ye “doğru siyaset” gibi görünüyordur."