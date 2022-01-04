Can Ataklı'dan Süleyman Soylu-Şeyhmus Özkan sorusu: Ne oldu o kayıtların, iadelerin sonucu acaba? İstanbul Emniyeti, hâlâ mı inceleme yapıyor?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Brezilya’da 1 ton 304 kilogram kokain ile yakalanan uçağın sahibi iş insanı Şeyhmus Özkan'la fotoğrafının ortaya çıkmasını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Ne oldu o kayıtların, iadelerin sonucu acaba? İstanbul Emniyeti, hâlâ mı inceleme yapıyor?” diye sordu.

İçişleri Bakan Müşaviri Burak Gültekin, Brezilya’da 1 ton 304 kilogram kokain ile yakalanan uçağın sahibi iş insanı Şeyhmus Özkan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafının ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yapmış; “7 Aralık 2018 tarihinde, yani bundan 3 yıl önce; Sayın Bakanımıza 'terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiği ve haraç istendiği' belirtilen bir iş insanı için istenilen randevu... Randevu sonrası çekilen fotoğrafın; 3 yıl sonra yurtdışında ilgili şahsın uçağında uyuşturucu yakalanmasının ardından, şahıs gözaltındayken malum medyaya servis edilmesinin kirli operasyonu. 7 Aralık 2018 tarihinde, Şeyhmus Özkan isimli şahsın, PKK terör örgütü tarafından tehdidi ve haraç istendiğiyle ilgili Sayın Bakanımızın Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminden ve Küçükçekmece'den tanıdığı Kemal Yıldırım'ın talebi üzerine randevu verilmiş; ilgili şahıs, yanında V.T. ve O.Ö. isimli iki iş insanıyla gelmiştir” demişti.

“Saray iktidarının artık miadı dolmuş bakanlarından Süleyman Soylu’nun yine ayakları dolandı” diyen Korkusuz yazarı Ataklı, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar kamuoyunda çeşitli suçlardan adı geçen kim varsa o kişiyle ortaya mutlaka fotoğrafı çıkan Soylu’nun birlikte görüntülendiği son kişi Şeyhmus Özkan. Bu kişi Brezilya’da özel uçakta 1,3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış sonra da serbest bırakılmıştı. Süleyman Soylu ilk kez yine kriminal biriyle çıkan fotoğrafından sonra ilk kez açıklama yaptırma tenezzülünde bulundu. Ama açıklama da bir tuhaf.

Soylu’nun bir adamı tarafından yapılan açıklamaya göre bu fotoğraf 7 Aralık 2018’de çekilmiş. Şeyhmus Özkan meğer Soylu ile DYP döneminden tanışıyormuş, tehdit edildiğini söyleyerek randevu istemiş, Soylu da randevu vermiş bir daha da görüşmemişler. Açıklamanın devamında şaşırtıcı bir bölüm var. Buna göre Şeyhmus Özkan, PKK’nın kendisini tehdit ettiği gibi Selahattin Demirtaş’ın da telefonla arayarak para istediğini anlatmış ve hatta bu konuşmanın kaydını bile dinletmiş. Bunun üzerine Süleyman Soylu bunun incelenmesi talimatını vermiş.

Hepsi güzel de aradan üç yılı aşkın süre geçmiş. Ne oldu o kayıtların, iadelerin sonucu acaba? İstanbul Emniyeti, hâlâ mı inceleme yapıyor?”

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