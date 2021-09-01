Can Ataklı’dan İBB’nin "1000 yeni taksi" talebinin reddedilmesine yorum: Görünen o ki AKP, İstanbul’u kaybetmesinin acısını hâlâ yaşıyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) UKOME toplantısında 8'inci kez görüşülen '1000 yeni taksi' teklifinin reddedilmesini AKP’nin İstanbul seçimlerini kaybetmesinden dolayı duyduğu intikam duygusu olarak değerlendirdi.

“Görünen o ki AKP, İstanbul’u kaybetmesinin, üstelik hezimete uğramasının acısını hâlâ yaşıyor” diyen Ataklı, şunları kaydetti:

“Elbette işin bir de ‘tatlı para’ tarafı var. Taksi sayısı kısıtlı olunca taksi plakaları da çok değerli oluyor. Söylediklerine göre, bir taksi plakası 2 milyon liranın üzerinde satılıyormuş. Bu plakaların pek çoğu da AKP’li isimlerin elindeymiş. Taksi sayısı artarsa plaka fiyatları da biraz düşecek. O zaman AKP’liler zarar edecek. Durum böyle olunca, kuruldaki AKP’liler çaresiz İBB’den gelen her şeye karşı çıkıyorlar. Tabii isterlerse karşı çıkmasınlar. Başlarına geleceği biliyorlardır mutlaka.”

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