Can Ataklı: "Cebimizden hiçbir şey çıkmıyor" sözü doğru değil, saray günde 675 bin euro taksidi kabul etmiş

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Çanakkale Köprüsü'nün son zamanların en büyük "kara deliği" olduğunu belirterek, "Milletin sırtına yüklenmiş milyarlarca doların hesabı nasıl verilecek bilmiyoruz. Saray iktidarı ise hala yaptığının çok iyi bir şey olduğunu savunmayı sürdürüyor. Neymiş “ceplerinden bir kuruş çıkmadan yapmışlar” bu köprüyü.

Tam bir kandırmaca, tam bile palavra. Üstelik bunu yaparken tüm halkı da her zamanki gibi yine “aptal yerine” koymaktan çekinmiyorlar. Günde 4 bin 500 aracın bile geçmeyeceği köprüden günlük 45 bin araç geçişi için baştan garanti verilmiş durumda. Bu numarayı daha önce üçünü köprü, körfez köprüsü, İstanbul Havalimanı ve şehir hastanelerinde yutturduklarına inanıyorlar. Ancak Çanakkale Köprüsü’ndeki durumu kendileri de saklayamıyor" diye yazdı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın 'saray medyası'na bilgi notu gönderdiğini savunan Ataklı, "Demek ki aslında “cebimizden hiçbir şey çıkmıyor” sözü doğru değil, bal gibi çıkıyor. Sonra madem saray günde 675 bin Euro taksidi kabul etmiş o zaman milleti niye 200 liracık fiyat vererek zora sokuyor, nasıl olsa garanti verilmiş, o zaman bırakın da vatandaş bu hizmetten daha ucuza yararlansın, üstelik bu durumda geçiş sayısı hızla artacaktır ve garanti için söz verilen miktar düşecektir gün geçtikçe. Ayrıca 12 yıl sonra bu köprünün fiyatının ne olacağını da şimdiden açıklamak gerekmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

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