Can Ataklı: Bu iktidarın Taliban ile bir gönül bağı var

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından kaleme aldığı yazısında, “Afganistan olayı Türkiye’ye çok büyük dert açacaktır. Bu sadece göç dalgası nedeniyle gerçekleşmeyecek, bu iktidarın Taliban ile bir gönül bağı var” dedi.

Ataklı, iktidarı eleştirdiği bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Herhalde Biden gibi Erdoğan da atadığı kişiler de Afganistan’da Taliban egemenliğinin bu kadar çabuk gerçekleşeceğini beklemiyordu. Sırtını Biden’a dayayınca dünyadaki gelişmeleri izlemek ve gerekli önlemleri alabilmek çok zor. Üstelik Biden, iktidara bir de Afganistan’dan kaçanları Türkiye’de barındırma talimatı vermiş. Kimin aklına gelirdi ki Taliban bu kadar çabuk ele geçirecek her şeyi. Zaten biraz öngörülü olsalar, daha birkaç gün önce Milli Savunma Bakanı kalkar da “Kabil Havaalanı’nı yönetmeye biz talibiz” der miydi?

Gerçi bu hevesleri hâlâ içlerinde duruyor galiba.Ankara’dan görünen manzaraya göre, bu ülkedeki askerlerimizi geri çekmek gibi bir telaşları yok şimdilik. Taliban’ın Kabil’i de almasından sonra saray nihayet uyandı bir parça gerçi. AKP Genel Başkanı’nın, “Türkiye’ye Afgan akını falan yok” dedikten tam üç gün sonra “Büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kalabiliriz” demesi bunun kanıtı zaten."

"Dünya çok büyük olaylara gebe…" diyerek sözlerine devam eden Ataklı, şunları ifade etti:

"Türkiye’de de çok büyük değişimler yaşanacaktır, çünkü bu artık kaçınılmaz. Bir panik havası içinde kimse ne yapacağını bilmiyor. Özellikle AKP Genel Başkanı’nın yönetimi tümüyle kaptırdığı görülüyor. Atadığı kişiler kendi güvenlikleri için elbette Erdoğan’a sarılacak ve ne pahasına olursa olsun kendisini koruyacaktır ama bunun böyle gitmesi mümkün değildir. Afganistan olayı Türkiye’ye çok büyük dert açacaktır. Bu sadece göç dalgası nedeniyle gerçekleşmeyecek, bu iktidarın Taliban ile bir gönül bağı var. Ki zaten AKP Genel Başkanı da bunu inkâr etmiyor ve 'İnancımız aynı' diyor, diyebiliyor."

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