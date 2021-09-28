Can Ataklı: Brüksel’deki skandaldan sonra Beyaz Saray görevlileri BM Genel Kurulu'nda özellikle “karşılaşılmamasını” sağlamış

Korkusuz yazarı Can Ataklı, BM 76. Genel Kurulu nedeniyle ABD’ye giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmemesinde Beyaz Saray’ın payı olduğunu ileri sürdü.

“Türkevi açılışına bırakın Biden’ı, Beyaz Saray yönetiminden bir kişi bile gelmedi. Genel kurul koridorlarında ise karşılaşma da gerçekleşmedi ki bunda Beyaz Saray’ın payı olduğunu öğrendim. Brüksel’deki skandaldan sonra Beyaz Saray görevlileri özellikle ‘karşılaşılmamasını’ sağlamış” diyen Ataklı, devamında şunları kaydetti:

“İşte bütün bunlardan sonra Erdoğan çok öfkelenmiş. Türkiye’ye dönüşte ve Amerikan medyasına konuşurken açmış ağzını yummuş gözünü. Bu konuşmaları 'dik duruş' olarak niteliyor saray medyası. Aslında yine kandırılmış oldu.”

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