Can Ataklı: 5 değil, aynı anda 50 helikopter kaldırsalar bile artık dikiş tutmaz

Korkusuz yazarı Can Ataklı, 8 gündür süren orman yangınlarıyla ilgili olarak, "5 değil, aynı anda 50 helikopter kaldırsalar bile artık dikiş tutmaz" dedi.

Ataklı, "İktidar panikte.Tel tel dökülüyor. Saray medyası ne yapacağını şaşırmış halde yangından zarar görenlere “TOKİ müjdesi” veriyor, bu tür haberi manşetlere taşıyor. Yangını yaşayan, mecazi anlamda değil, gerçekten ciğerlerinde hissedenler hükümetin nasıl başarısız ve çaresiz olduğunu bizzat yaşayarak görüyor. Saray ise bu çığlıkları bastırmak için elindeki tüm medya gücünü kullanarak “istatistik rakamlar” vererek yangınla baş ettiğini anlatmaya çalışıyor. Neymiş; 107 noktada yangın çıkmış, bunlardan 80’i kontrol altına alınmış, 20’si söndürülmüş, 7’sinde ise soğutma çalışmaları sürüyormuş. Gerçek değil bu açıklamalar. Söndü ya da kontrol altında denilen yangınlar zaten yanacak yer kalmadığı için bittiler. Yoksa şu ana kadar iktidarın çalışması sonucu söndürülen bir yer yok. Bunu faciayı içinde yaşayanlar biliyorlar. Onların feryatları ise medyadan duyurulamıyor. Bölgeye götürülen saray medyası; gözüyle gördüğünü değil, iktidarın emrini yerine getirerek haberleri çarpıtıyor. Zaten bu nedenle birçok yerde vatandaş gördüğü habercilere tepki gösteriyor" dedi.

Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Düzmece fotoğraflarla bu halkı kandırmak artık mümkün değil. Çünkü millet gerçeği biliyor, çünkü yaşıyor. Sarayın dağıttığı 5 helikopterli propaganda görüntüleri nerede çekilmiş biliyor musunuz? Gündoğmuş üzerinde. Burası Antalya’da, AKP’nin kazandığı nadir belediyelerden biri. Gündoğmuş Belediye Başkanı, yangına karşı hükümetin ne kadar etkili olduğunu anlatmak için, “Buraya TOKİ evleri yapılacak, çok güzel olacak, öyle ki evleri yanmayanlar ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler” demişti hiç utanmadan sıkılmadan. İşte bu sözleri söyleyen belediye başkanının olduğu yerde uçuruyorlar bu helikopterleri. Başka yerde bu kadar çok helikopteri gören yok. O zaman ne diyor millet, “AKP’li belediyelerin olduğu yerlere yardım gidiyor, gerisi Allah’a havale ediliyor.” Haksız mı? İşte bu nedenle 5 değil, aynı anda 50 helikopter kaldırsalar bile artık dikiş tutmaz. İktidar, yangından nemalanmak isterken aslında çok daha büyük bir açmazın içine düştüğünü bakalım ne zaman görecek."