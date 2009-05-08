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Yaşam

Çamurlukta yolculuk canından etti

Çanakkale'de çamurluğunda oturduğu traktörün arkasında takılı olan pulluğun üzerine düşen ve başı parçalanan 62 yaşındaki Güder, yaşamın

08 Mayıs 2009 03:00

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi'nde, çamurluğunda oturduğu traktörün arkasında takılı olan pulluğun üzerine düşen ve başı parçalanan 62 yaşındaki Melahat Güder, yaşamını yitirdi.

Kaza, Bayramiç'e 2 kilometre uzaklıktaki Çalıktepe Mevkii'nde, dün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Çiftçi 64 yaşındaki Mehmet Güder, eşi Melahat Güder ile birlikte, Çalıktepe Mevkii'ndeki tarlalarına gitmek üzere 17 TA 116 plakalı traktörüyle yola çıktı. Mehmet Güder, Çalıktepe Mevkii'ne geldiklerinden stabilize yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan traktör, bankete girdi. Bu sırada traktörün çamurluğunda oturan, 2 çocuk annesi Melahat Güder, dengesini kaybederek, traktörün arkasında takılı olan pulluğun üzerine yüzü koyun düştü. Pulluğun demirleri başını parçalayan Melahat Güder, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Eşi gözlerinin önünde ölen Mehmet Güder, jandarma ve yakınlarını cep telefonuyla arayarak, yardım istedi. Güder'in cesedi, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu eşinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle traktör sürücüsü Mehmet Güder'i gözaltına aldı. Güder, ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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