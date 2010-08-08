T24 LogoT24 Logo
Dünya

CAMMU KEŞMİR'DEKİ SEL FELAKETİ: 132 ÖLÜ ŞRİNAGAR (A.A)

08 Ağustos 2010 14:33

-CAMMU KEŞMİR'DEKİ SEL FELAKETİ: 132 ÖLÜ ŞRİNAGAR (A.A) - 08.08.2010 - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin dağlık bölgelerini vuran sel felaketinde ölü sayısı 132'ye çıkarken, 400 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, Ladah bölgesini vuran felakette 500 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların, felaketten en çok etkilenen Leh kentinin çevresinde kurulan sahra hastaneleri ve askeri hastanelerde tedavi edildiği kaydedildi. Binlerce asker, polis ve milisin bölgedeki köylere ulaşabilmek için yolları temizlemeye çalıştığı, kayıplar arasında 28 askerin bulunduğu ifade edildi. Macera sporlarının tercih edilen yeri Ladah'ta 2000 dolayında turistin bulunduğu, yetkililerin, turistleri Yeni Delhi'ye götürmek için özel uçak seferleri ayarlamaya çalıştığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24