-CAMMU KEŞMİR'DEKİ SEL FELAKETİ: 132 ÖLÜ ŞRİNAGAR (A.A) - 08.08.2010 - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin dağlık bölgelerini vuran sel felaketinde ölü sayısı 132'ye çıkarken, 400 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, Ladah bölgesini vuran felakette 500 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların, felaketten en çok etkilenen Leh kentinin çevresinde kurulan sahra hastaneleri ve askeri hastanelerde tedavi edildiği kaydedildi. Binlerce asker, polis ve milisin bölgedeki köylere ulaşabilmek için yolları temizlemeye çalıştığı, kayıplar arasında 28 askerin bulunduğu ifade edildi. Macera sporlarının tercih edilen yeri Ladah'ta 2000 dolayında turistin bulunduğu, yetkililerin, turistleri Yeni Delhi'ye götürmek için özel uçak seferleri ayarlamaya çalıştığı bildirildi.