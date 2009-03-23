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Dünya

Cammu-Keşmir'de çatışma: 19 ölü

Hindistan'ın Cammu-Keşmir eyaletinde 4 gündür devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

23 Mart 2009 02:00

Hindistan'ın Cammu-Keşmir eyaletinde 4 gündür devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Hindistan ordusundan Yarbay J. S. Brar, askerlerle militanlar arasında Cammu-Keşmir'in ormanlık bölgesinde süren çatışmalarda bugün 5 militanla 4 askerin öldüğünü söyledi.

Hindistan ordusu güçleri ve polisinin Şamşabari bölgesindeki militanlara operasyonunun cuma günü başladığını ifade eden Brar, bölgede şiddetli çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, Cammu-Keşmir'in Srinagar kentinin 120 kilometre kuzeyindeki Şamşabari bölgesinde militanların saklandığı ihbarı üzerine operasyon başlatıldığını belirtti.

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