Çamlıhemşin’de defineciler mezarlara zarar verdi

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde yol yapımı sırasında ortaya çıkan, mezar olduğu iddia edilen yapılarda altın gömülü olduğu söylentisi kulaktan kulağa yayıldı. İlçe sınırlarını aşan söylenti nedeniyle defineci akınına uğrayan köyde tarihi mezarlar tahrip edildi.

Çamlıhemşin’in 80 haneli yaklaşık 400 nüfuslu Komilo köyünde 7 yıl önce yol yapımı sırasında kubbeye benzer yapılar ortaya çıktı. Daha önce köyde yaşayan Ermenilerin, bu şekillere mezar süsü vererek altın gömdükleri söylentisi, kısa sürede yayıyarak ilçe sınırlarını aştı. Bunun üzerine köy, definecilerin akınına uğradı. Defineciler, geceleri dedektörlerle köy çevresinde ve mezarlarda kazı yapıp, altın aradı. Jandarma, köylülerin tepki gösterdiği definecileri takibe aldı.



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