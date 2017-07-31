Çamlıca'da yol çöktü

İstanbul Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobil çöken yola düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre olay, Üsküdar Kısıklı Mahellesi Büyük Çamlıca Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Çamlıca tepesine çıkan yol çöktü. Park halinde bulunan bir otomobil oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polisler, yolu iki yönde trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Sürücü Mustafa Bilgili'nin eşi ve çocuğuyla birlikte aracının içerisinden dakikalar önce çıktığı öğrenildi. Bilgili ailesinin aracının yol kenarına park ettikten sonra ağaçlık alanda oturdukları ve kısa süre sonra yolun çökmesiyle aracın çukura düştüğü belirtildi.



Çökmenin meydana geldiği yakın bölgede Çamlıca Libadiye Tünel çalışmalarının olduğu, çökmenin, tünel çalışması mı yoksa yağış ile zeminin yumuşamasından mı kaynaklandığı araştırıyor.