 ÇAMLICA TEPESİNDEN KAR MANZARASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Kar yağışının etkisiyle Çamlıca tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde spor yapmak isteyenler karın keyfini çıkardı. Bazı kişiler manzara karşısında selfie çektiği görüldü. İnsanlar kadar hayvanlar da karın tadını çıkardı. İki köpek kar üstünde oynarken kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca tepesinden görüntü

-Yürüyenlerden görüntü

-Fotoğraf çekenlerden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Kar üstünde oyun oynayan iki köpeğin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler