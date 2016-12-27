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Çamlıca Televizyon Kulesi'nde 95 metre tamamlandı

Bittiğinde kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak

27 Aralık 2016 14:51

İstanbul'un silüetini bozan Çamlıca'daki radyo ve televizyon vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulenin inşaatında gelinen son nokta havadan görüntülendi. 01 Mart 2016 tarihinde başlanan yapım sürecinde toplam 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin 95 metresi tamamlandı.

Haziran ayında açılacak

Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kule deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak. Kule tamamlandığında ise Fransa'nın Paris şehrinin simgesi haline gelen Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak.

İstanbul'un simgelerinden olacak kulenin 148'inci ve 153'üncü metrelerinde seyir terası, 153'üncü ve 175'inci metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek. Havadan çekilen görüntülerde kuledeki çalışmaların devam ettiği belirlenirken, kulenin şekillenmeye başlandığı da görüldü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Küçük Çamlıca Televizyon-Radyo Kulesi'nin inşaat alanını ziyaretinde, “170 milyon liraya mal olacak ve İstanbul Anadolu Yakası'nın silüetine değer katacak kule, 2017 yılının Haziranında açılacak" ifadelerini kullanmıştı.

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