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Çamlıca Camii'ne özel metro

Gerekçe: Turizm ve ibadet amaçlı ulaşımın sağlanması

27 Ekim 2017 10:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un her yerinden görülsün” talimatı ile yaptırılan Çamlıca Camii’ne özel tünel projesinin ardından şimdi de camiye özel metro yapılacak. Dört istasyonu olacak metro Altunizade’den başlayıp Çamlıca Camisi’ne kadar uzanacak. Bakanlığa sunulan proje tanıtım dosyasında metronun amacı “turizm ve ibadet amaçlı ulaşımın sağlanması” şeklinde özetlendi.

Cumhuriyet'te Hazal Ocak imzasıyla yayımlanan habere göre,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dün Altunizade Çamlıca Raylı Sistem Hattı Projesi’nin “ÇED” sürecini başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından bakanlığa sunulan Altunizade - Çamlıca Raylı Sistem Hattı proje tanıtım dosyasına göre metro 3.840 kilometre uzunluğunda olacak. Altunizade Köprülü Kavşağı’ndan başlayacak hat, Küçükçamlıca Mahallesi’nden Ferah Mahallesi’ne, oradan da Çamlıca Camisi’ne kadar uzanacak. Planlanan güzergâh üzerinde sırasıyla Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Camlıca Camii istasyonu olmak üzere dört durak yer alacak.

‘Turizm ve ibadet’

Projede metro hattının yapılma amacı şöyle belirtildi: ‘Altunizade – Çamlıca Raylı Sistem Hattı Projesi’nin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde, 37 bin 500 kişi kapasiteli Çamlıca Camii, Çamlıca Tepesi Sosyal Tesisleri ve yoğun yerleşimli Ferrah Mahallesi bölgesine, turizm ve ibadet amaçlı ulaşımın sağlanmasına yönelik hizmet etmesi planlanmaktadır.

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