Çamlıca Camii'ne giden yollara 'acele kamulaştırma'

Çamlıca Camii’ne giden Ferah ve Kısıklı'da bulunan yollar üzerinde yer alan taşınmazların ‘acele kamulaştırılması’ kararı alındı.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre; Bakanlar Kurulu’nun kararına göre; 4 Ocak tarihli kararında Ferah ve Kısıklı'da bulunan 31 parselin acele kamulaştırılacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylı Bakanlar Kurulu Kararında, "İstanbul İlinde yürütülmekte olan Üsküdar Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi kapsamında ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 17/12/2015 tarihli ve 2426 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27.maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 4/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır" dendi.

Acele kamulaştırma nedir?

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27.maddesi 'Acele Kamulaştırma' başlığını taşıyor ve bu işlemin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı düzenleniyor.

"Acele kamulaştırma Madde 27 – 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak otaşınmaz mala el konulabilir. (1)Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir."