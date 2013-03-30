Çamlıca'ya yapılacak cami için ilk kazma vuruldu

Caminin inşa edileceği alandan, 4-5 ayda 50 bin kamyon hafriyat çıkarılması öngörülüyor. Hafriyat, Maltepe sahildeki dolgu alanına taşınacak.

İstanbul'da yapılacak Çamlıca Camii inşaatı için hafriyat çalışması başlatıldı.

Geçen ay Üsküdar Belediyesi tarafından ruhsatı verilen caminin yapımı için çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda başlatılan hafriyat çalışmaları İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nce yürütülüyor.

Caminin inşa edileceği 57 bin 511 metrekarelik alandan 50 bin kamyon hafriyat çıkarılması öngörülüyor. Caminin hafriyat çalışmalarının 4-5 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Cami alanından çıkarılan hafriyat, Maltepe sahilindeki dolgu alanına taşınacak.

Osmanlı-Türk mimarı üslübunu yansıtacak

İstanbul'un siluetine ve kent dokusuna uygun olarak inşa edilecek Çamlıca Camii, Osmanlı-Türk mimari üslubunu yansıtacak, gelenekten geleceğe uzanacak, kültürel gelenek zincirine orijinal yeni bir halka ilave edecek, İstanbul'a değer katacak ve İstanbul'un sembollerinden biri olacak.

Cami, Üsküdar Çamlıca mevkisinde 57 bin 511 metrekarelik alan üzerinde, ibadet ile eğitim ve sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanması hedefi doğrultusunda inşa edilecek. Cemaat kapasitesi avlu dahil 30 bin kişi olarak tasarlanan cami, yaklaşık 15 bin metrekarelik alan üzerine oturtulacak.

Eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik 50'şer kişilik 10 derslik, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 750 kişilik konferans salonu, 250 kişilik toplantı salonu, kütüphane, sergi salonu ile 3 bin 500 kişilik otopark yapılacak. Cami bünyesinde, gasilhane ve yemekhane ile diğer teknik alanlar da oluşturulacak.

Maliyeti 100 milyon lira

Maliyetinin 100 milyon lirayı geçmesi öngörülen proje kapsamında caminin altına 10 bin 600 metrekarelik Türk-İslam Eserleri Müzesi inşa edilecek.