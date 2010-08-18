-ÇAMLIBEL VE ULUDAĞ ELEKTİRİĞİN DEVRİ AY SONUNDA ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Çamlıbel ve Uludağ Elektrik Dağıtımı ay sonunda, Yeşilırmak ve Çoruh Elektrik Dağıtımı da Eylül ayı içerisinde devretmeyi planladıklarını bildirdi. Vangölü ve Fırat Elektrik Dağıtımı da ekim ayında devretmeyi öngördüklerini belirten Aksu, elektrik dağıtımlarda son kalan ve şu anda ilanda olan Toros, Akdeniz ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım'da kasım ayı içerisinde son teklifleri alacaklarını ve bu yıl tüm elektrik dağıtım ihalelerini tamamlamış olacaklarını ifade etti. Aksu, elektrik dağıtım sektörü özelleştirmelerine ilişkin sorularını yanıtlarken, Türkiye'de 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunduğunu bunların birinin Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ (KCETAŞ) olduğunu ve uzun yıllardır özel sektör tarafından işletildiğini söyledi. AYDEM'in de (Aydın, Denizli, Muğla) 4628 Elektrik Piyasası Kanunu öncesi mevzuat çerçevesinde özelleştirilen bir dağıtım bölgesi olduğunu kaydeden Aksu, AKEDAŞ'ın da (Adıyaman, Kahramanmaraş) özelleştirme programından çıkarıldığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na devredildiğini anlattı. ÖİB olarak kalan 18 bölgeyi özelleştirmeye dönük çalışmalara 2006 yılından itibaren çeşitli zaman aralıklarıyla devam ettiklerini kaydeden Aksu, peyderpey ihalelere çıktıklarını ve Sakarya, Başkent, Meram ve Osmangazi Elektrik Dağıtım şirketlerinin devrini tamamladıklarını söyledi. Aksu, Aras Elektrik Dağıtım Bölgesi'nde ise Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararının esastan görüşülüp karara bağlanmasını beklediklerini ve karara göre de işlem yapacaklarını ifade etti. -DEVRİ YAPILACAK BÖLGELER- Özelleştirme işlemlerini tamamladıkları bölgelerde devirleri gerçekleştireceklerini belirten Aksu, Çamlıbel ve Uludağ Elektrik Dağıtımı ay sonunda, Yeşilırmak ve Çoruh'u Eylül'de devretmeyi planladıklarını bildirdi. Aksu, Vangölü ve Fırat Elektrik Dağıtım Bölgelerini Ekim ayında devretmeyi öngördüklerini ifade ederek, ''Geçen hafta tamamlanan Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle Elektrik Dağıtım Bölgeleri'nin ihaleleri var. Rekabet Kurumu ve EPDK'ya yasal mevzuat gereği bu ihalelerinin sonuçlarını gönderdik. Oradan gelecek sonuçlara göre de Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun gündemine sunacağız. ÖYK'nın onayıyla beraber de yatırımcılarımızı sözleşme imzalamaya davet edeceğiz'' diye konuştu. -''BU YIL, ELEKTRİK DAĞITIM İHALELERİNİ TAMAMLAYACAĞIZ''- Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Aksu, elektrik dağıtımda son kalan 3 bölgede ilana çıktıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Toros, Akdeniz ve İstanbul Anadolu Elektrik Dağıtım Bölgesi'nde ilana çıktık. Kasım ayı içerisinde son teklifleri alacağız. Bu yıl tüm elektrik dağıtım ihalelerini tamamlayacağız. Böylece Orta Vadeli Program'da belirtildiği üzere, elektrik dağıtım bölgelerinin ihalelerini bu yıl içinde tamamlamış olacağız. Büyük bir kısımını da özel sektöre devretmiş olacağız -''TARİFELERDE AZALIŞ BEKLİYORUZ''- Ahmet Aksu, EPDK tarafından belirlenen bir tarife mekanizması olduğunu, tarife içerisinde yer alacak unsurların belli olduğunu ve bu unsurlar arasında da elektriğin bedeli, dağıtım hizmeti, tüketiciye sunulan hizmetin bedeli ve iletim bedeli bulunduğunu söyledi. Özelleştirme bedelinin tarife mekanizması içinde yer alan bir maliyet kalemi olmadığının altını çizen Aksu, dolayısı ile hiçbir şekilde maliyet içinde yer alarak tarifelere yansıyacak bir unsur oluşturmayacağını kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü: ''Özelleştirmedeki en önemli amaçlarımızdan bir tanesi kayıp kaçak oranlarının azaltılması. Bu oranı azaltmayı yatırımcılara taahhüt olarak veriyoruz. Yatırımcı bir bölgeyi alırken orada kayıp kaçakları indirme konusunda bizim koyduğumuz hedeflere uymak zorunda. Kayıp kaçaklar ne kadar çok indirilirse olumlu bir şekilde maliyetlere yansımış olacak. Özelleştirme sonucunda tarifelerde bir artış değil, azalış bekliyoruz.''