-Camlara sıvı mantolama ANKARA (A.A) -23.09.2011 - Son yıllarda giderek mantolama artık camlarda da kullanılabilecek. Cama sürülen sıvı bir ürün sayesinde camlar kışın soğuk, yazın da sıcaktan korunacak. Malezya'da üretilen ve distribitörlüğünü KBT şirketinin üstlendiği ''Kristalbond'' adlı sıvı ürün, camlara içeriden sürülerek kızıl ötesi ışınları yüzde 90 oranında, ultraviyole ışınlarını ise yüzde 99 oranında azaltıp, 5 ile 10 derece ısı farkı sağlıyor. KBT Kimya yetkililerinden Işık Tolgay, ürünün camın ömrü boyunca etkisinin devam ettiğini ifade etti. Ürününün önümüzdeki yıllarda klimanın yerine geçip yüzde 14 tasarruf sağlayacağını anlatan Işık, sıvının cama sürülerek güneşin zararlı ışınlarına karşı kalkan oluşturduğunu belirtti. Ürünün ayrıca morötesi ışınları keserek, cilt pigmentasyonundan ve cilt kanserinden korunmaya yardımcı olduğunu belirten Tolgay, ''mobilyaların, vitrinlerin ve değerli eşyaların hızlı bir şekilde solmasını önlüyor. Ayrıca iç mekan ışıklarından yayılan UV ışınlarının çektiği böcekleri uzak tutmayı sağlıyor. Uygulamadan sonraki kalınlığı 7 mikron olan, çizilme sertlik testinden başarıyla geçen, ateşe dayanıklı, ISO standartlarına sahip KirstalBond 10 yıl garantili olarak sunuluyor'' diye konuştu. Yaz aylarında klima kullanımını azaltması beklenen Kristalbold ile ilgili Japonya'da yapılan bir araştırma sıvının yaklaşık yüzde 14 enerji tasarrufu sağladığını ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde ''KBT Amerika'' adında bir ofis kuran, Brezilya'da ise çalışmaları devam eden firmanın amacı, ürünü Türkiye'den sonra yenilikçi ve çevreci özelliği nedeniyle Avrupa'da geniş kitlelerle tanıştırmak.