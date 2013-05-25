Camiye yardım karşılığında içki ruhsatı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na (ITSO) ait restorana içki ruhsatı veren dönemin Belediye Başkanı Hasan Balaman, karşılığında Terminal Camii başta olmak üzere birkaç cami için 50 bin Lira bağış aldıklarını açıkladı.

Mehmet Çınar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Isparta Belediyesi'nin eski başkanı Hasan Balaman, geçen hafta yaptığı açıklamada, halen Isparta Belediye Başkanı olan MHP 'li Yusuf Ziya Günaydın'ın, bir önceki dönem de belediye başkanı olduğunu belirterek, o dönemde birçok tekel bayiine ruhsat verildiğini ve karşılığında para alındığını, kendi döneminde ise hiçbir şekilde ruhsat verilmediğini kaydetti. Bu açıklamalar sonrasında MHP Merkez İlçe Başkanı Ramazan Pala, Balaman döneminde alkol satan 27 işletmeye işyeri açma ruhsatı verildiğini kaydetti. Ramazan Pala, Balaman döneminde 2006'da Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Restoranı'na da içkili lokanta ruhsatı verildiğini belirtti.

Camiye ruhsat karşılığı ruhsat

Pala'nın açıklamalarına yanıt veren Hasan Balaman'dan ilginç bir savunma geldi. Hasan Balaman, ITSO Restoranı'na verilen içki ruhsatı karşılığında Terminal Camii'ne 50 bin Lira yardım alındığını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Balaman, şöyle dedi: 'Bu turizm işletme belgesi gelene kadar verilen geçici bir ruhsattır. ITSO'nun mağdur olmaması için verilen ruhsattır. Zaten 1-2 ay sonra ruhsat iptal edilmiştir. Bu olayı dönemin ticaret odası yönetim kurulu üyeleri de çok iyi bilmektedir. Ticaret odası, o dönemde ruhsat karşılığında ilimizde bulunan Terminal Camii başta olmak üzere birçok camiye bütçesinden 50 bin Lira yardım etmiştir. Bu olayı Terminal Camisi Dernek Başkanı Hüseyin bey de bilmektedir. 2006-2007 yılları arasında verilen bu ruhsatı bugün varmış gibi kamuoyuna açıklamak acizliğin ifadesidir.'

MHP Merkez İlçe Başkanı Ramazan Pala'nın eline tutuşturulan 'müsveddeler' ile alel acele açıklama yaptığını aktaran Hasan Balaman, "Yürekleri yetiyorsa ve delikanlı iseler 2009 yılının 1 Nisanı'ndan bu tarihe kadar ne kadar tekel ruhsatı ve alkollü işletme ruhsatı verdiler, onu açıklasınlar. Isparta'nın her sokağını alkol satış noktaları haline getirdiniz. Ey Ramazan Pala, o ruhsatlarda kimin imzası var, iyi bak. Bizim alnımız açık, başımız dik" dedi.