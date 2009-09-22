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Yaşam

Camiye tuvaletini yapana 300 TL ceza

Sakarya'nın Serdivan İlçesi'ndeki Sapak Camii'nin içinde tuvaletini yaparken güvenlik kameralarına yakalanan kişinin kimliği tespit edildi.

22 Eylül 2009 03:00

Sakarya'nın Serdivan İlçesi'ndeki Sapak Camii'nin içinde tuvaletini yaparken güvenlik kameralarına yakalanan şahsın kimliği tespit edildi.

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan ve işsiz olduğu öğrenilen F.İ.Y. (22), Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi. 300 TL idari para cezası verilen şahıs, yolda çok sıkıştığını bu nedenle camiye tuvaletini yaptığını söyledi.

Cami cemaatından Hakkı Demirci, olayla ilgili olarak "Böyle rezillik olmaz "derken, İsmail Koç da, "Caminin arkasında tuvalet var. Allah'ın evine saygı göstermesi gerekirken, yaptığı rezilliğe bakın "dedi.

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