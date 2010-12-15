-CAMİYE SALDIRIYI CUNDULLAH ÜSTLENDİ DUBAİ (A.A) - 15.12.2010 - İran'ın güneydoğusunda bir caminin yakınında düzenlenen ve 38 kişinin öldüğü saldırıyı, bu ülkede faaliyet gösteren Sünni militan örgüt Cundullah üstlendi. El Arabiye televizyonu, Cundullah örgütünün İran'daki saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu. Televizyon, acil koduyla duyurduğu haberde sadece örgütün saldırının sorumluluğu üstlendiğini bildirdi, başka bilgi vermedi. İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinin Çabahar kentinde, Kerbela şehitlerinin yas törenlerine katılanların etrafından toplandığı İmam Hüseyin Camii yakınında düzenlenen saldırıda ölü sayısının en az 38 olduğu bildirilmişti.