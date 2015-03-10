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'Camiye gitmeyen öğrenciler Çanakkale Savaşı'nda şehit olanları anamayacak mı?'

Çanakkale Savaşı'nın 100. yılı nedeniyle yapılacak kutlamalarda öğrencilerin camilere götürülmesine yönelik iddialar TBMM'ye taşındı

10 Mart 2015 18:35

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın 100. Yıldönümünün öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla camilerde kutlanması için il, ilçe ve okul müdürlüklerine bir yazı gönderdiği iddialarına yönelik olarak, “Bu öğrenciler Camilere gitmeyi reddetmeleri durumunda Çanakkale Savaşı’nda şehit olanları anamayacaklar mıdır?” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle.

- 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın 100. Yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönlendirmesiyle İl ve İlçe müftülüklerinin okullara gönderdiği yazıda Türkiye genelinde camilerde tören yapılacağı, öğretmen ve öğrencilerin bu törene katılması istendiği iddiaları doğru mudur? 

- Doğru ise bunun gerekçeleri nelerdir? 

- Camilerde nasıl bir tören yapılması öngörülmektedir?

- Bu törenler laik eğitim ilkesine aykırılık teşkil etmemekte midir?

- Farklı dini inanca, dünya görüşüne sahip olan öğrencilerin zorla Camilere götürülmesi insan haklarına aykırı değil midir?

- Bu öğrenciler Camilere gitmeyi reddetmeleri durumunda Çanakkale Savaşı’nda şehit olanları anamayacaklar mıdır? 

 

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