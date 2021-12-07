Camını kırarak girdiği bankadan tablet çaldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, taşla kapının camını kırarak girdiği bankadan 4 tablet çaldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde O.T. adlı kişi, bir bankanın kapısındaki camı taşla kırdı. İçeriye giren O.T., masaların üzerinde bulanan tabletleri alarak hızlıca bankadan çıkarak kaçtı. Bankanın alarm vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede bankanın önünde 1 tablet bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bankada çalışma yaparken, güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Şüphelinin kimliği güvenlik kameralarından tespit edildi. (İZMİR-DHA)