-CAMİLERİN YIKILMASINA FETVA ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Mısır'da, Luksor ve Mansura kentlerinde bulunan arkeolojik alanların üzerine inşa edilen 3 caminin yıkılabilmesi için valiliklerin, El Ezher Şeyhinden fetva istedikleri belirtildi. Mısır'da yayımlanan yarı resmi "El Ahram" gazetesinde yer alan haberde, yıkımı istenilen camiler arasında El Ezher Şeyhinin babası Şeyh Tayyib tarafından batı Luksor'da yapılan bir caminin de bulunduğu kaydedildi. Haberde, El Ezher Şeyhinin söz konusu üç cami için de yıkım fetvası verdiği ifade edildi. Mısır'da El Ezher Üniversitesi din alanında en yüksek otorite kabul ediliyor ve buradan verilen fetvaların bağlayıcı özelliği bulunuyor.