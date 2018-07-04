"Camileri genelev yaptılar" sözü ifade özgürlüğü sayıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Akın, üniversite radyosundaki “Genelev olarak kullanılan camiler var” sözlerini “ifade özgürlüğü” kapsamında saydı.

Sözcü gazetesinden Can Özçelik’in haberine göre, RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen Doç. Dr. Abdullah Akın’ın açıklamaları nedeniyle Radyo Ton’u şikayet etti.

Şikayet üzerine yapılan değerlendirmede radyo yayınında Akın’ın söylediği sözlerin “hakaret içermediği” belirtildi. RTÜK raporunda Akın’ın ifadelerinin Cumhuriyet siyasal hayatı hakkında yorumlar olduğu ve bu sözlerin “eleştirel ve ifade özgürlüğü” kapsamına girdiği savunuldu.

"Doğruluğunu veya yanlışlığına mahkemeler karar verir"

RTÜK raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Siyasal çatışmaların veya rekabetin bir sonucu olarak örgütlerin veya partilerin eleştirilmesi, itham edilmeleri demokratik bir ülkede ifade özgürlüğünün gereği olarak kabul edilmelidir. Yayının şikayete konu olan bölümünde konuk tarafından sadece eleştirel ifadeler kullanılmıştır. Anlatılanların doğruluğunun ya da yanlışlığının tarafımızca açıklığa kavuşturulması mümkün değildir, bunların ancak bağımsız mahkemelerce karara bağlanabileceği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, RADYO TON isimli medya hizmet sağlayıcının söz konusu yayınında ihlal olmadığı, değerlendirilmiştir.”

Akın’ın programda yaptığı konuşma tepkilere neden olmuştu. Üniversite Akın hakkında soruşturma başlatmış ve disiplin cezası vermişti. Akın, “112 Haziran 1924’te camiler kapatılıyor, düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum, Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var” ifadelerini kullanmıştı.