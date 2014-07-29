Camilere saldırı artıyor



Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinde yayımlanan bir habere göre, 2001 ile 2011 yılları arasında yılda ortalama 22 saldırı kayıtlara geçti. Bu rakam 2012 senesinde 35'e, 2013'de ise 36'ya yükseldi.

Federal Hükümetin, Sol Parti Grubu'nun konu ile ilgili soru önergesine verdiği cevaba dayandırılan habere göre 2012 yılının başından 2014'un Mart ayına kadar Almanya'da camilere yönelik gerçekleşen saldırı sayısı 78. Bunlardan 13'ü Aşağı Saksonya Eyaleti'nde meydana geldi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek'e göre bu sayılar, Almanya'da İslam karşıtlığının arttığını gösteriyor. Neue Osnabrücker Zeitung'a konuşan Mazyek, eyalet yönetimlerinin idare sisteminde, Müslümanlara karşı yapılan ırkçı saldırıları kayıt altına alacak ve takip edecek uzmanlaşmış, özerk birimler oluşturulması gerektiğini belirtti. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ni bu konuda örnek gösteren Mazyek, burada alınan bir eyalet meclisi kararı gereği, Müslüman karşıtı saldırıların ayrı bir başlık altında değerlendirileceğini ve Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı'nın bu uygulamayı tüm eyaletlerde zorunlu kılması gerektiğini, “Biz bu uygulamayı yıllardır talep ediyoruz” sözleri ile dile getirdi.

‘Müslümanlar günah keçisi'

Sol Parti'nin İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke de İslam karşıtı suçların aynı Naziler tarafından gerçekleştirilen suçlar gibi kendine ait bir istatistiki başlık altında toplanmasından yana görüş bildirdi.

Camilere yönelik saldırılardaki artışın kaygı verici olduğunu ifade eden Jelpke, “Burada giderek artan oranda Müslümanları hedef alan tehlikeli bir ırkçılık ve sosyal Darvinizm karışımının mayalandığını görüyoruz”, dedi. Ulla Jelpke'ye göre siyasi ve sosyal yanlışların günah keçisi olarak Müslümanları görme hastalığı toplumun geniş kesimlerine sirayet etmiş durumda.

Leipzig Üniversitesi'nin güncel bir araştırması da Almanya'da İslam düşmanlığının yükselişte olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu araştırmanın raporunda, “Her üç Almandan biri, Müslümanların Almanya'ya göç etmesinin yasaklanmasını talep ediyor” ifadesi kullanılmış. Rapordaki bir başka ifade ise şöyle: “Irkçılık, İslam düşmanlığı ile yeni bir kılığa bürünmüş durumda”.